Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своей авторской программе в эфире радио Sputnik сравнила русофобские режимы на Западе с животными, отметив, что эти режимы «рефлекторно метят своим зловонием» памятные исторические даты.

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Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала намерение главы киевского режима Владимира Зеленского собрать в Киеве 9 мая лидеров стран Европейского союза (ЕС) для проведения некоего «дипломатического действа».

По словам Захаровой, придумывать всю эту «композицию» кощунственно. Она сочла очень важным то, зачем она была придумана, обратив внимание на то, что это как у животных, обладающих рефлексом «метить все», от которого они не в состоянии избавиться. «Подбежал к дереву, лапу поднял – и это уже его дерево», отметила представитель МИД РФ, уточнив, что так устроена природа.

При этом Захарова подчеркнула, что человек «по-другому» прошит, однако в данном случае имеет место логика «рефлекторного помечания своим зловонием» памятных исторических дат. Она добавила, что Зеленский этого не скрывает и открыто об этом высказывается.