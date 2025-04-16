Общественное противостояние внутри Украины идет на уровне жизни и смерти, потому что многие люди не могут предать память предков, отдавших жизнь за правду. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны коллективного Запада провели на территории Украины эксперимент по внедрению неонацизма в государственную идеологию, и этот опыт закончился внутригосударственным общественным противостоянием: разделением на тех, кто присягнул новой идеологии, и тех, кто этому не поддался.

"Учитывая, что эти вещи для многих людей являются экзистенциальными, это противостояние, действительно, носит характер, можно сказать, уровня "жизнь или смерть". Потому что люди, понимая, что их предки за это отдавали жизнь, отстаивая правду, <…> никогда не предадут память и никогда не смогут жить под идеологией противоположной", - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что уже целое поколение на Украине было воспитано с идеей, что "все, что было 80 лет назад, было иначе".