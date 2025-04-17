Вопрос государственной принадлежности Донбасса и Новороссии в контексте переговоров по Украине не стоит, так как эти территории уже являются частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что для при обсуждении завершения конфликта никакого обсуждения статуса этих территорий быть не может, и приведенная формулировка в корне неверна.

«Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому так вопрос ставить невозможно», — высказался Песков.

Ранее в России отреагировали на призыв президента Финляндии к полному прекращению огня.