Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят украинское урегулирование и ситуацию в ближневосточном регионе во время предстоящего визита эмира в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Планируется, что визит главы Катара в Россию состоится 17 апреля.

Представитель Кремля подчеркнул, что обе стороны проведут обмен мнениями по украинским событиям и региональным проблемам, отметив важную роль Катара в разрешении различных кризисных ситуаций. Это актуально, ведь регион, как напомнил Песков, "изобилует конфликтным потенциалом".

Он обратил внимание на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и доверительность диалога по ключевым вопросам, включая самые чувствительные темы.