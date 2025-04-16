Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят украинское урегулирование и ситуацию в ближневосточном регионе во время предстоящего визита эмира в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Планируется, что визит главы Катара в Россию состоится 17 апреля.
Представитель Кремля подчеркнул, что обе стороны проведут обмен мнениями по украинским событиям и региональным проблемам, отметив важную роль Катара в разрешении различных кризисных ситуаций. Это актуально, ведь регион, как напомнил Песков, "изобилует конфликтным потенциалом".
Он обратил внимание на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и доверительность диалога по ключевым вопросам, включая самые чувствительные темы.