В Кремле высказались о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию и военное положение, пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию", - отметил он, комментируя решение продлить на Украине мобилизацию и военное положение.

Украина сама себе запретила переговоры с Россией и не торопится менять это решение, указал пресс-секретарь президента.