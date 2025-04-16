Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Россия готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что все будет зависеть от переговоров США и Ирана.

«Россия сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть», — сказал Песков.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.