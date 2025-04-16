В Кремле высказались об окончании моратория на удары по энергообъектам ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины, пишет РИА Новости.

"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам.

Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.