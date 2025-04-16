Матвиенко назвала «важнейшую черту» чеченского народа

Жителей Чеченской Республики отличает глубокое уважение к родной земле, а ее столица Грозный в XXI веке — это современный комфортный город и «одна из самых безопасных и благоустроенных столиц России». Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании палаты регионов 16 апреля, подводя итоги Дней культуры Чеченской Республики в Совфеде.

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Она отметила, что формат «Дни культуры субъекта РФ» прошел впервые, и первыми в нем приняли участие представители Чечни.

«Мы увидели все богатство и красоту чеченской культуры», — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко поздравила Грозный с присвоением статуса культурной столицы России 2025 года. В 2024 году такой статус был присвоен Нижнему Новгороду, в 2026 году он перейдет Омску.

Председатель Совфеда также отметила, что «Грозный XXI века — это современный комфортный город» и «одна из самых безопасных и благоустроенных столиц России». Вспоминая свое посещение Грозного с рабочим визитом, она рассказала, что «на каждом шагу чувствуется искреннее гостеприимство, глубокое уважение к традициям родной земли и гордость за нашу общую Россию». Матвиенко отметила, что огромный вклад в это внесла команда главы республики Рамзана Кадырова.

Отдельно она обратила внимание, что Дни культуры Чеченской Республики в палате регионов прошли 16 апреля — в тот день, когда в Чечне отмечается День мира. Именно в эту дату в 2009 году в республике был официально снят режим проведения контртеррористической операции. Именно к мирному развитию республики всегда призывал ее первый глава Ахмад-Хаджи Кадыров, подчеркнула Матвиенко.

Спикер также назвала «важнейшую черту» чеченского народа.