Кремль анонсировал совещание Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 16 апреля, проведет совещание по вопросам развития космонавтики.
Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня на повестке дня у президента в основном тема развития космонавтики, тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу», — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, Путин проведет представительное совещание, в мероприятии примут участие все ведомства, которые имеют отношение к развитию космической отрасли.
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12 апреля Путин в поздравлении с Днем космонавтики заявил, что космическая отрасль в России должна стать локомотивом роста экономики. Ей, по его словам, также необходимо постоянно двигаться вперед вместе с бизнесом и наукой, чтобы обеспечивать достижение национальных целей развития и занимать лидерские позиции.