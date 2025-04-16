Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину.

«У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, учитывая тяжёлое положение дел, времени на спасение Украины фактически не осталось, счёт идёт уже на дни и недели.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу необходимо признать, что при Владимире Зеленском не удастся урегулировать конфликт на Украине.