Депутат Шеремет считает, что у ВСУ остался последний шанс спасти Украину

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину.

Депутат Шеремет заявил, что у ВСУ остался последний шанс спасти Украину
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«У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, учитывая тяжёлое положение дел, времени на спасение Украины фактически не осталось, счёт идёт уже на дни и недели.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу необходимо признать, что при Владимире Зеленском не удастся урегулировать конфликт на Украине.

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