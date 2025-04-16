Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман в беседе aif.ru рассказал, когда Одесса может стать частью России.

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Отвечая на соответствующий вопрос издания, парламентарий отметил, что никто не знает, как скоро Одесса станет частью России. Он подчеркивает, что запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет.

При этом Вассерман заявил, что у него нет сомнений, что все земли, которые по состоянию на текущий момент в той или иной форме контролируются «террористической организацией “Украина”», должны вернуться в Россию. К тому же он считает, что «польская фальшивка “Украина не Россия”» должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора.

У депутата также поинтересовались, как именно может быть осуществлен переход Одессы под контроль России, на что он привел пример из времен Великой Отечественной войны.

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Он напомнил, что в прошлый раз, 10 апреля 1944 года, Одессу, насколько ему известно, взяли обходом, то есть советские войска прошли значительно севернее, по голым степям, где у немцев и румын не было возможности наладить серьезную оборону. В итоге, как заметил парламентарий, враг бежал оттуда под угрозой окружения, а пособников немцев, которые не успели сбежать, одесситы потом «развешивали на фонарях».