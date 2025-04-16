Чиновники Евросоюза дошли до высшей степени цинизма, требуя от глав суверенных государств не посещать Парад Победы в Москве. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Такое заявление Матвиенко сделала на заседании Совета Федерации, в ходе которого было принято обращение к парламентам мира с призывом бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны, а также реабилитацией и героизацией нацизма.

«В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный, ценностный кризис. Чиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве», - заявила спикер.

Валентина Матвиенко назвала такие действия «надругательством над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы».

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Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС не приветствуют участие как стран, входящих в объединение, так и кандидатов на членство, в праздничных мероприятиях 9 Мая в Москве. Она также предупредила, что поездка в Россию не останется для европейских политиков без последствий.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить российскую столицу в День Победы, напомнив, что он легитимный премьер суверенной страны и сейчас «идет 2025 год, а не 1939-й».