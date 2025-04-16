Продавший и предавшую свою родину президент Украины Владимир Зеленский пытается сместить фокус внимания с Парада Победы в Москве на «бессмысленный междусобойчик» в Киеве.

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Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик оценил идею главы киевского режима «перетянуть» внимание на себя 9 Мая.

— Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд, — подчеркнул чиновник.

Белик напомнил, что борьба с героическим прошлым и искажение исторической правды — излюбленный метод киевского режима, сообщает Life.ru.

На Западе отреагировали на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

15 апреля президент Украины пригласил лидеров европейских стран на встречу в Киеве, которая должна пройти 9 мая. По информации издания Politico, глава киевского режима считает, что эта встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» в ответ на военный парад в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что намерения Зеленского пригласить в Киев 9 мая лидеров стран Европейского союза (ЕС) — это «театр абсурда». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ украинского лидера от празднования Дня Победы. По его словам, это решение отражает неуважение к памяти предков и болезненное отношение нынешнего украинского режима к празднику.

При этом, как утверждает МИД Латвии Байба Браже, многие страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, получили требование не участвовать в параде Победы 9 мая в Москве и не посещать Россию. По ее словам, визиты в Москву на парад Победы «не соответствуют ценностям ЕС».