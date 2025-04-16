В Совфеде заявили о недопустимости реабилитации нацизма

9 мая 2025 года исполняется 80 лет со дня исторической Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которая стала возможной благодаря стойкости и мужеству советского народа, его твердой решимости нанести поражение нацизму, ставшему угрозой для всего человечества. При этом отрицание решающего вклада нашей страны в Победу антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, героизация нацистских преступников и их пособников, снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям аморальны и кощунственны. Об этом говорится в специальном обращении Совета Федерации к парламентам и народам мира, представленного 16 апреля на заседании палаты регионов.

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Против разжигания мировой войны

В обращении, которое представил коллегам глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, дается напоминание — развязанная гитлеровской Германией и ее сателлитами война привела к гибели 27 миллионов советских граждан, миллионы людей стали узниками нацистских лагерей смерти, лишились крова, были угнаны на принудительные работы в Германию и подконтрольные ей страны.

«Эти факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», — говорится в документе.

Отмечая важный вклад в разгром Третьего рейха союзников СССР по антигитлеровской коалиции, российские сенаторы сделали акцент на том, что именно благодаря Победе СССР и его союзников над нацизмом были созданы условия для формирования современной системы международных отношений и учреждена Организация Объединенных Наций. Также законодатели указали, что принципы международного права, нашедшие выражение в приговоре Нюрнбергского трибунала, подтверждены резолюцией генассамблеи О0Н от 11 декабря 1946 года. Ежегодно в ООН принимается резолюция по борьбе «с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной ними нетерпимости». Также сенаторы отдельно выделил факт принятия генассамблеей ООН резолюции от 4 марта 2025 года, посвященную восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны — ее соавторами вместе с Россией стали 54 государства.

Выражая обеспокоенность расширением НАТО и включением в его состав внеблоковых европейских государств, а также милитаризацией Евросоюза, сенаторы напомнили — именно в Европе начались две мировые войны. Поэтому на ней лежит особая ответственность перед человечеством за предотвращение нового глобального противостояния.

«Отрицание решающего вклада СССР в Победу антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами героизация нацистских преступников и их пособников, снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям аморальны и кощунственны», — говорится в тексте обращения Совета Федерации

«Мы обращаемся к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом противодействовать любым попыткам фальсификации истории, реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма, осудить поощрение неонацистского режима на Украине, разжигание новой мировой войны, а также требовать привлечения к ответственности тех, кто оскорбляет память о борцах с фашизмом и воинах-освободителях», — заявил Григорий Карасин, цитируя текст обращения с трибуны Совета Федерации.

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