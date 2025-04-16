Намерения украинского лидера Владимира Зеленского пригласить в Киев на 9 мая лидеров стран Европейского союза (ЕС) — «театр абсурда». Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова.

© Вечерняя Москва

— Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада, — заявила она в эфире радио «Sputnik».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ Зеленского от празднования Дня Победы. По его словам, это решение отражает неуважение к памяти предков и болезненное отношение нынешнего украинского режима к празднику.

При этом, как утверждает МИД Латвии Байба Браже, многие страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, получили требование не участвовать в параде Победы 9 мая в Москве и не посещать Россию. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже. По ее словам, визиты в Москву на парад Победы «не соответствуют ценностям ЕС».