Захарова оценила планы Зеленского пригласить членов ЕС в Киев на 9 мая

Алиса Селезнёва

Намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая можно охарактеризовать только выражением «театр абсурда». Об этом заявила в эфире радио «Sputnik» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова оценила планы Зеленского пригласить членов ЕС в Киев на 9 мая
© РИА Новости
«Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», - констатировала дипломат.

Ранее СМИ со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщили о том, что Киев пригласил европейских лидеров посетить Украину 9 мая. При этом еще в июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также в Киеве проводились «Марши вышиванок», организованные в честь дня создания дивизии СС «Галичина». В 2021 году участие в таком шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, при этом силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

Политика
Владимир Зеленский
Мария Захарова
Дмитрий Песков
МИД России
ЕС
Москва
Киев
Латвия