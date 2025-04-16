Намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая можно охарактеризовать только выражением «театр абсурда». Об этом заявила в эфире радио «Sputnik» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», - констатировала дипломат.

Ранее СМИ со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщили о том, что Киев пригласил европейских лидеров посетить Украину 9 мая. При этом еще в июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также в Киеве проводились «Марши вышиванок», организованные в честь дня создания дивизии СС «Галичина». В 2021 году участие в таком шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, при этом силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.