Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают на поле боя раненых сослуживцев и уносят тела наемников, чтобы скрыть их пребывание в составе своих подразделений. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

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По его словам, препятствие захвату российскими войсками иностранных наемников является «задачей номер один» для каждого украинского командира.

«Это жесткий принцип ведения войны, — подчеркнул депутат. — Их [иностранцев] в первую очередь выносят с поля боя для того, чтобы мы не фиксировали тот факт, который сегодня происходит, то, что со всего мира сюда толпами едут наемники, чтобы охотиться на мирных граждан».

Водолацкий добавил, что пик появления иностранных наемников в зоне СВО пришелся на 2022 год. Тогда, отметил он, иностранную речь можно было услышать по всей линии боевого соприкосновения. В настоящий момент, по данным парламентария, бойцы из других государств сосредоточены на красноармейском и часовоярском направлениях.

Ранее в сети появилось видео захода иностранных наемников в Курскую область, найденное на телефоне одного из них. На длящейся восемь минут записи видно фрагмент боя в августе 2024, когда ВСУ только начали вторжение в российский регион.