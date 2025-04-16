Ключ к соглашению по Украине находится в смене власти в Киеве, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу на слова о знаковом вопросе пяти территорий для достижения договоренностей.

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«Я думаю, что где-то и в этом ключ. Потому что про эти территории вообще даже не стоит упоминать, поскольку они в конституционном порядке вошли в состав Российской Федерации на основе референдумов. Но это мало. Потому что эти территории будут граничить с другими территориями Украины, на которых неонацистский режим пока у власти. Это будет постоянный источник угрозы нашей стране», — заявил Джабаров.

Назван вероятный срок поддержки Украины Европой

Поэтому ключ все-таки, помимо того, что сказал Уиткофф, в смене власти в Киеве. На Украине должны быть проведены выборы, которые не позволят таким как Зеленский и его окружение, остаться у власти Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее Уиткофф заявил, что ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, однако мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается. Он не объяснил, о каких именно территориях шла речь, но, вероятно, он имел в виду Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Комментируя прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа также отмечал, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться «на грани чего-то важного для всего мира».