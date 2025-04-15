В Госдепе назвали условие обсуждения снятия антироссийских санкций

Соединенные Штаты не планируют обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине. Такое условие назвала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс во время брифинга.

«Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — сказала Брюс.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Бывший чиновник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что вопрос усиления ограничений в отношении Москвы уже прорабатывает Министерство финансов США и Государственный департамент.