Белый дом назвал условие для экономического партнерства с Россией

Московский Комсомолец

Белый дом допустил, что США могут наладить экономическое партнерство с Россией.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Россия и США на переговорах ищут пути экономического сотрудничества, так как партнерство ведет к стабилизации обстановки.

В Белом доме отметили, что началу сотрудничества должно предшествовать прекращение огня на Украине.

Также Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине.

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