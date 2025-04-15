Белый дом назвал условие для экономического партнерства с Россией

Белый дом допустил, что США могут наладить экономическое партнерство с Россией.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Россия и США на переговорах ищут пути экономического сотрудничества, так как партнерство ведет к стабилизации обстановки.

В Белом доме отметили, что началу сотрудничества должно предшествовать прекращение огня на Украине.

Также Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине.