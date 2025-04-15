На наших глазах возрождается евронацизм, нацисты 80 лет назад вынуждали отказываться от своей Родины тех, кого считали «людьми второго сорта».

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Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение газеты The Telegraph о том, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент Александар Вучич подтвердит свое намерение приехать в Россию на парад Победы в Москве.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — подчеркнула она.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.