Глава евродипломатии Кая Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены Европейского союза от поездок в Москву на 9 Мая, своими высказываниями поддерживает нацистов на Украине, написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается, поделился своей точкой зрения парламентарий.

«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — резюмировал Пушков.

Так сенатор отреагировал на заявление Каллас, которая потребовала от кандидатов в страны ЕС не посещать Парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 80-летию победы в ВОВ.

Глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля заявила, что Европейский союз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не поддерживает их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров различными странами-членами объединения было заявлено, что "любого участия" в параде или торжественных мероприятиях в Москве с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

Словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя слова Каллас, сообщил, что примет участие в параде, отметив, что никто ему не может это запретить.