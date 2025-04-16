Пушков ответил на угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве

Московский Комсомолециещё 5

Глава евродипломатии Кая Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены Европейского союза от поездок в Москву на 9 Мая, своими высказываниями поддерживает нацистов на Украине, написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается, поделился своей точкой зрения парламентарий.

«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — резюмировал Пушков.

Так сенатор отреагировал на заявление Каллас, которая потребовала от кандидатов в страны ЕС не посещать Парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 80-летию победы в ВОВ.

Глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля заявила, что Европейский союз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не поддерживает их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров различными странами-членами объединения было заявлено, что "любого участия" в параде или торжественных мероприятиях в Москве с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

Словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя слова Каллас, сообщил, что примет участие в параде, отметив, что никто ему не может это запретить.

Политика
Видео
Никол Пашинян
Александр Вучич
Роберт Фицо
Алексей Пушков
Александр Лукашенко
Нарендра Моди
Цзиньпин Си
Эмомали Рахмонов
Совет Федерации
ЕС
Москва
Россия
Сербия
Словакия
Таджикистан
Армения
Индия
Украина