Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева. Об этом стало извстно из пресс-релиза шведского МИД, сообщает ТАСС.

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Во внешнеполитическом ведомстве Швеции отметили, что дипломат был вызван «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по городу Сумы на северо-востоке Украины. Он назвал его ошибкой и подчеркнул, что будь он президентом в 2020-2024 годах, конфликт бы не вспыхнул.

Ранее российское посольство в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма. Уточняется, что в МИД Швеции была направлена нота с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипмиссии.