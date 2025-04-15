Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

Президент России Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. В ходе расширенного заседания президиума Госсовета он отметил, что активная работа в этом направлении уже ведется. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В повестке заседания стояли вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе мероприятия обсуждались дальнейшее развитие и обустройство российской территории, создание современной, комфортной, безопасной и удобной среды, решение жилищных проблем и создание рабочих мест, а также доступность транспортных и социальных услуг, наличие качественных и безопасных дорог.

Индекс качества городской среды (ИКГС) за 2024 год показал, все крупнейшие города России являются комфортными для жизни. Исследование проходило в более чем тысяче городов. Из них 920 имеют благоприятную среду обитания.