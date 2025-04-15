Курс главы евродипломатии Каи Каллас ведет Евросоюз к банкротству, но ее угрозы вряд ли подействуют на европейских политиков, не страдающих «исторической амнезией». Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Кая Каллас заявила, что в ЕС не приветствуют участие как стран, входящих в объединение, так и кандидатов на членство, в праздничных мероприятиях 9 Мая в Москве. Глава евродипломатии предупредила, что поездка в Россию не останется для европейских политиков без последствий.

По словам Леонида Слуцкого, «оголтелая русофобия» Каллас ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству. Однако против предложенного ею «военного оброка» уже выступили Италия, Испания и даже Франция.

«Провал ждут и нацистские, по сути, призывы Каллас по игнорированию празднования 80-летия Великой Победы в России. Вряд ли подействуют ее угрозы о «последствиях» на таких независимых национальных лидеров, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Милорад Додик и остальных здравомыслящих европейских политиков, не страдающих «исторической амнезией»», - отметил парламентарий.

Он также предупредил Каллас о том, что, несмотря на все попытки «затянуть Европу все глубже в тупик украинского конфликта», ее настигнет «самый суровый суд истории».