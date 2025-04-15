Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покрывает пренебрежение властями Украины правами и свободами этнических русских и русскоязычных граждан страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства. Так она отреагировала на заявления Организации на тему удара Вооруженных сил России по месту совещания командиров ВСУ в Сумах.

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Клика Зеленского систематически и злостно нарушает основные свободы этнических русских и русскоязычных граждан. Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение ст. 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека, — сказано в заявлении.

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Ранее Захарова заявила, что Москва призывает руководство ООН к честности и непредвзятости в отношении украинского конфликта. По ее словам, оценки Гуттериша удара по Сумам вызывают лишь недоумение. Дипломат считает, что заявление генсека ООН свидетельствует о его избирательности к положениям Устава Организации.

Прежде Минобороны РФ сообщило о точном ударе двумя ракетами «Искандер-М» по штабу ВСУ в Сумах, где в момент атаки проходило совещание командного состава. В результате ликвидировано около 60 украинских бойцов, включая офицеров. В ведомстве отдельно подчеркнули, что Киев продолжает размещать военные объекты в жилых районах, подвергая гражданских опасности.