Массированный удар украинских БПЛА по Курской области выглядит особенно циничным на фоне заявлений Киева о стремлении к миру. Россия призывает международное сообщество осудить преступления киевского режима против мирных жителей, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Сегодня ночью ПВО над Курской областью были сбиты 109 украинских беспилотников. В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины погибла пожилая женщина, пострадало 24 многоквартирных дома, а также станция скорой помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что целями украинских БПЛА стали именно жилой сектор и гражданская инфраструктура.

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«Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений – преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами», - констатировала она.

В МИД России призвали «ответственное международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве», а также «продемонстрировать решительный настрой на то, чтобы положить конец» кровавым действиям украинских властей.

Напомним, что по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российский лидер Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта. Однако, по данным Минобороны России, с момента объявления «энергетического моратория» Вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам.