В Кремле высказались о сроках окончания моратория на удары по Украине

Алиса Селезнёва

Кремль уточнит у Минобороны России, когда истекает мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле высказались о сроках окончания моратория на удары по Украине
© РИА Новости
«Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего», - пояснил Песков.

18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

При этом, по информации Минобороны России, с момента объявления «энергетического моратория» Вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам.

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