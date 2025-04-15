В Кремле высказались о сроках окончания моратория на удары по Украине

Кремль уточнит у Минобороны России, когда истекает мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего», - пояснил Песков.

18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

При этом, по информации Минобороны России, с момента объявления «энергетического моратория» Вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам.