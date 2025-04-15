В Кремле прокомментировали желание Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС на 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать 9 мая — это как минимум неуважение к памяти своего деда.

Таким образом Песков прокомментировал желание Зеленского собрать в Киеве лидеров Евросоюза на 9 мая.

«Мы не знаем, в чем заключается [идея встречи]. Тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что не новость», — отметил Песков.

Песков ответил на угрозы Каллас

Он добавил, что такое поведение Зеленского лишний раз подчеркивает правоту президента РФ Владимира Путина.

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая.

Как пишут авторы публикации, встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москве.

Отдельно Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих». Он намерен обсудить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.