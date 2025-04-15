Кремль будет рад видеть в День Победы в Москве всех тех, кто разделяет с Россией гордость и радость этого дня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, свое участие в праздничном мероприятии подтвердили свыше 20 глав государств и правительств.

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Будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. <...> Сейчас можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом России Владимиром Путиным отмечать этот праздник, — сказал Песков.

Тем временем издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу написало, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных западных чиновников в Киев 9 мая. Таким образом Украина хочет продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы.