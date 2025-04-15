В Кремле оценили состоявшиеся контакты с Вашингтоном

Москва считает их конструктивными и содержательными, в том числе по ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что стороны приблизились к мирному соглашению по Украине. По словам Пескова, по этому вопросу идёт достаточно напряжённая работа, однако сиюминутных результатов ждать не стоит.

«Конечно, хочется надеяться, что эта работа всё-таки возымеет положительные результаты», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил, что телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие несколько дней не ожидается.