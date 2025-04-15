В России будут рады видеть всех, кто решит приехать на торжества, посвященные дню Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских лидеров, которые хотели бы приехать.

«Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, который важен для всех народов Европы и мира», — заявил Песков во время конференц-кола.

Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что это необходимо для будущего всего мира, особенно Европы.

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Что касается Каллас, Песков отметил, что в Кремле обращают внимание на ее жесткие заявления и считают их неправильными. По его словам, оценку этим угрозам должны давать суверенные государства, которым она угрожает. Он добавил, что в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику.

Ранее Кая Каллас предупредила европейских политиков о возможных последствиях за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Она отметила, что ЕС настаивает на отказе от таких поездок со стороны государств-кандидатов на членство в союзе. Каллас подчеркнула, что поездки на празднование 9 Мая будут иметь последствия, и руководство ЕС поощряет визиты в Киев для демонстрации солидарности с Украиной, особенно при наличии обязательств по военной помощи.