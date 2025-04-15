Евросоюз занял радикальную позицию по Украине, поскольку боится показаться слабым Глобальному Югу, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников на дискуссии клуба «Валдай». По его словам, которые приводит ТАСС, конфликт воспринимается значительной частью нынешних элит ЕС как «экзистенциальный».

Европейцы боятся показаться Глобальному Югу слабыми, отсюда нежелание уступать и такая жесткая радикальная позиция в своих подходах, — подчеркнул дипломат.

Масленников добавил, что в ЕС прямо заявляют о намерении саботировать любые мирные договоренности по Украине под предлогом того, что европейскую сторону не приглашают за стол переговоров. При этом в объединении открыто декларируют дальнейшие планы по накачиванию Киева вооружением, напомнил дипломат.

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Масленников отметил, что украинские события помогают ЕС сместить фокус внимания обычных граждан с внутренних проблем социально-экономического характера. С таким комментарием он выступил перед участниками дискуссии на тему «Радикализация европейского общества как ответ на глобальные вызовы».

Ранее лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет обвинил страны ЕС в лицемерии насчет Украины. Политик напомнил, как участники объединения продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на жертвы среди палестинцев.