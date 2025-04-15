Глава Службы внешней разведки назвал задачи спецслужб России и Белоруссии

Спецслужбам Белоруссии и России предстоит противодействовать агрессии со стороны недружественных стран. Их задачи назвал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск, передает ТАСС.

По его словам, перед ведомствами двух стран Союзного государства стоят непростые задачи по обеспечению безопасности и противостоянию агрессивным устремлениям против интересов России и Белоруссии.

Нарышкин отметил, что спецслужбами двух стран уже сделано очень многое. Он добавил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Североатлантическому альянсу.