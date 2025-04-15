Нарышкин заявил о повышении уровня эскалации вокруг Украины

Страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Мы чувствуем и видим, что Европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта», — сообщил он.

Такое заявление Нарышкин сделал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча проводится в рамках рабочего визита делегации российской разведки в Белоруссию.

Ранее директор СВР России назвал условия мирного решения украинского конфликта. Одним из требований стал безъядерный статус Украины.