Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине

Мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России.

Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В России высказались о сроках завершения конфликта на Украине