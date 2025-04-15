В Кремле прокомментировали слова Уиткоффа о переговорах на Украине

В настоящее время нет очертаний будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о переговорах.

«Пока нет очертаний соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону соглашения. Мы положительно оцениваем конструктивные и содержательные контакты, которые имели место», — сказал представитель Кремля.

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15 апреля Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «находятся на грани чего-то важного». По его словам, обсуждения выходят за рамки территориального вопроса, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, а также об отказе от планов по принятию республики в НАТО.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США. Американский политик прилетал в Россию уже в третий раз с момента инаугурации американского лидера. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие.