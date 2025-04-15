Главу европейской дипломатии Каю Калласс, ставящую ультиматумы странам ЕС и кандидатам на вступление, необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Кая Каллас заявила, что в ЕС не приветствуют участие как стран, входящих в объединение, так и кандидатов на членство в праздничных мероприятиях 9 Мая в Москве. Глава евродипломатии предупредила, что поездка в Россию не останется для них без последствий.

По словам Володина, глава Евродипломатии уже «перешла на угрозы» и ее заявление – «неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма».

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы (…) Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», - заметил председатель Госдумы.

Володин также подчеркнул, что политикам нельзя простить «осквернение памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем», и мир должен помнить о том, что победа была оплачена ценой 27 миллионов жизней советского многонационального народа, а также более 800 тысяч жизней граждан стран антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия.

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«В нашей стране принят закон о запрете реабилитации нацизма. Действуют нормы, которые позволяют привлечь к ответственности таких, как Каллас. Время придет, когда она и ей подобные будут отвечать за свои действия по осквернению памяти героев, спасших мир», - констатировал российский политик.

Напомним, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое решение посетить российскую столицу 9 мая.