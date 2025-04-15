В Госдуме предложили перевести россиян на 7-часовой рабочий день

Lenta.ru

Идея сократить рабочий день на один час женщинам, безусловно, привлекательная, однако стоит усугубить эту идею и вернуться к обсуждению 7-часового формата для всех россиян, полагает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. О предложении перевести граждан на иной график он рассказал «Ленте.ру».

В Госдуме предложили перевести россиян на 7-часовой рабочий день
© РИА Новости

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час с сохранением заработной платы, чтобы у них оставалось больше времени на семью.

В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

Милонов допустил, что при реализации инициатива может вызвать негативные последствия для россиянок в плане трудоустройства.

«Все-таки работник будет работать не 8 часов, а 7 часов, но за те же самые деньги. Насколько мы сможем обсудить это с работодателями? Тут надо просчитать», — поделился он.

По мнению парламентария, всех россиян давным-давно стоило перевести на 7-часовой рабочий день, потому что интенсивность труда сейчас гораздо выше, чем тогда, когда устанавливался стандартный график.

То, что раньше делали за 8 часов, мы сейчас делаем вообще за 4, и ни днем, ни ночью покоя нет — телефоны постоянно включены, мессенджеры и прочее-прочее, поэтому я считаю, что надо усугубить эту идею и вновь вернуться к обсуждению 7-часового рабочего дня Виталий Милонов депутат Госдумы

Ранее в России допустили переход на 36-часовую рабочую неделю. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, но его рассмотрение возможно лишь после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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