Пушков заявил, что США не удастся создать антикитайскую коалицию с Европой

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что в условиях серьёзных разногласий с Европой США не удастся создать единую антикитайскую коалицию.

По его словам, Евросоюз, ошеломлённый новыми тарифами американского президента Дональда Трампа, решил показать Вашингтону, что готов сблизиться с КНР. Кроме того, уже готовятся переговоры на высшем уровне в Пекине, и никто в ЕС не поддерживает Вашингтон против Китая.

«Временно КНР из союзника США и стратегического противника ЕС, которого в Брюсселе намереваются «победить», превратился в партнёра по противостоянию Трампу. Это новое развитие событий», — написал Пушков в Telegram-канале.

Также сенатор подчеркнул, что трещины в западном альянсе между США и ЕС множатся и расширяются, качественно меняя отношения внутри Запада.

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В Financial Times ранее писали, что Евросоюз может отказаться от партнёрства с США ради рынка КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал ЕС важным полюсом в многополярном мире.