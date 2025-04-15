В России увидели в словах Зеленского желание умаслить Трампа

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание закончить конфликт, чтобы умаслить главу США Дональда Трампа. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В России увидели в словах Зеленского желание умаслить Трампа
© ТАСС

По его словам, утверждения Зеленского о стремлении Украины к миру — тактический ход. На самом деле глава государства не хочет урегулирования конфликта, считает Пушков.

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«По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. (...) Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта. В то же время президент высказался против переговоров с Россией.

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