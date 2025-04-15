Евросоюз скептически относится к введению миротворческих сил на Украину – Лавров

Большая часть стран-членов Евросоюза и НАТО скептически относятся к идее размещения миротворческих сил на территории Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью изданию "Коммерсант".

По словам министра, многие европейские государства не поддерживают предложение Великобритании и Франции о введении миротворческих подразделений на Украину. Эту идею поддержали только страны Балтии.

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"Они говорят, что хорошо, что будет какая-то линия соприкосновения. Главное - прекратить конфликт. Но политическое урегулирование они все равно откладывают на потом", – добавил Сергей Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Россия и США пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию украинского конфликта. На их проработку требуется время.

Также Сергей Лавров отметил, что Россия не просит отменять введенные против нее санкции. В плане торговых связей с Соединенными Штатами все будет зависеть от того, как они планируют реализовывать возобновление экономического взаимодействия, которое, по информации министра, перекрыто на 95%.