МИД России: в Москве пройдут переговоры Лаврова с главой МИД ЮАР
В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из ЮАР Рональдом Ламолой.
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В Москве пройдут переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 24 апреля.
Бывший член Нацисполкома правящей в ЮАР партии АНК Тони Йенгени заявил, что в республике выступают категорически против приезда Зеленского в страну и не верят, что он будет говорить о мире.