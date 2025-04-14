В Москве пройдут переговоры Лаврова с главой МИД ЮАР

В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из ЮАР Рональдом Ламолой.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В Москве пройдут переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 24 апреля.

Бывший член Нацисполкома правящей в ЮАР партии АНК Тони Йенгени заявил, что в республике выступают категорически против приезда Зеленского в страну и не верят, что он будет говорить о мире.