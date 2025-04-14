Лавров уличил Европу в желании поставить на Украине нового «полуфюрера»
Запад хочет поставить на Украине «новенького полуфюрера». Об этом Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, в Европе не идет речи о проведении выборов в республике.
«Макроны и Стармеры исходят из того, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России», — отметилон.
Ранее Лавров указал, что Владимир Зеленский считает русский народ недолюдьми.
«Возвращение к границам 1991 года (...) невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". (...) Разве даже гипотетически можно подумать, чтобы такому человеку отдать этих людей?» — рассказал он.