Запад хочет поставить на Украине «новенького полуфюрера». Об этом Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

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По его словам, в Европе не идет речи о проведении выборов в республике.

«Макроны и Стармеры исходят из того, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России», — отметилон.

Ранее Лавров указал, что Владимир Зеленский считает русский народ недолюдьми.