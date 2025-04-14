Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «не бегает ни за кем» для снятия санкций.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что даже если США отменят санкции, то Россия всё равно не должна попадать в зависимость в критически важных сферах.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз констатировал провал санкционной политики Запада против России.