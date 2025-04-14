Лавров назвал отличие чиновников Трампа от «байденовских ставленников»

В администрации США при президенте Дональде Трампе появились разумные люди, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

США и Россия в четверг, 10 апреля, в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств.

«И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения», — отметил Лавров.

Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине

Ранее глава МИД сообщил, что неоднократно призывал генсека ООН Антониу Гутерриша выполнять требования статьи 100 Устава организации, проводить сбалансированную политику, не получать указаний ни от какого правительства.