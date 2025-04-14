Лавров: власти США признали идиотизмом решение не разговаривать с РФ

Администрация американского лидера Дональда Трампа признала идиотизмом решение команды экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена не разговаривать с Россией о противоречиях двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Ъ».

«Виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп понимает суть украинского кризиса гораздо лучше, чем лидеры стран — участниц Европейского союза.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отмечал, что Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений.