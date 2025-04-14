Посол Сирии в Москве отреагировал на информацию о запросе убежища в РФ

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари назвал сообщения о том, что он запросил убежище в России недостоверными. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Джаафари запросил убежище в РФ. Это произошло после того, как стало известно, что посол получил уведомление об отзыве в Дамаск и смене главы диппредставительства республики.