Путин открыл завод «компании — наследницы» IKEA

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового завода компании «Слотекс», владеющего одной из бывших фабрик IKEA. Открытие прошло в формате видеоконференции в рамках совещания с правительством 14 апреля.

«Поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов, с хорошим, значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул значимость использования российских технологий и оборудования в этих проектах.

Открытый завод «Слотекс» в Всеволожске Ленинградской области специализируется на производстве декоративного бумажно-слоистого пластика. Этот материал, используемый для покрытия кухонных столешниц и фасадов мебели, призван заменить импортные аналоги.

Компания «Слотекс» была основана в 1990 году. В марте 2023 года она приобрела бывший завод IKEA, расположенный в Новгородской области, тем самым став одним из правопреемников шведской корпорации на российском рынке.