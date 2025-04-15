Путин дал старт производству российского аналога «Тетра Пак»

Президент России Владимир Путин дал официальный старт новому производству в Чехове (Московская область), специализирующемуся на выпуске асептической упаковки для длительного хранения напитков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно», — сказал Путин в режиме видеоконференции.

Это предприятие, созданное компанией «МолоПак», призвано заменить продукцию ушедших с российского рынка компаний «Тетра Пак» и «Сиг Комбиблок». Завод с проектной мощностью 1,2 миллиарда упаковок в год будет производить тару для молока, соков и вина, включая ранее импортируемые форматы объемом 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л и 2 л.

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На реализацию проекта компания получила льготный кредит в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 млрд руб.

До этого Путин объявил о запуске трех новых деревоперерабатывающих предприятий в России.

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